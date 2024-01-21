Прогноз погоди на лютий 2024: сильні пориви вітру та потепління

Лютий 2024-го почнеться з невеликих заморозків, а вже у другій половині місяця в Україні настане потепління.

Якою буде погода наступного місяця – Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Гідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на лютий 2024 року: якою буде погода в Україні

За словами синоптикині, у лютому, як і в січні, спостерігатиметься перевищення середньої місячної температури повітря на 1-1,5 градуса.

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– Початок лютого у нас може бути з морозами, така, більше зимова погода, але це абсолютно не виключає тепліших періодів із підвищенням температур, – сказала вона.

На початку місяця синоптики очікують вночі мінусову температуру, а вдень близько 0°C.

Опади в цей час помірні, в окремі дні досить вітряно.

Така погода протримається до кінця першої декади.

У другій декаді лютого будуть спостерігатися погодні гойдалки, а в окремі дні можливі сильні пориви вітру та опади.

Повне інтервʼю з синоптикинею Гідрометцентру Наталією Птухою дивіться на відео нижче.

Наприкінці місяця синоптики прогнозують потепління. В окремі дні буде спостерігатися морозна температура, хоча це більше стосується нічної пори, а вдень близько 0°С, або й узагалі плюс. Опадів буде небагато.

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