Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Ми рекомендуємо
Схема ухилення чоловіків від мобілізації через позбавлення жінок права на батьківство: що відомо
Терміново
На Хмельниччині знешкодили три Шахеди – ОВА
Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024-му: аналітики назвали три складові
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Прогноз погоди на лютий 2024: сильні пориви вітру та потепління

Сніг, мороз, зима
Фото: Pixabay

Лютий 2024-го почнеться з невеликих заморозків, а вже у другій половині місяця в Україні настане потепління. 

Якою буде погода наступного місяця – Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Гідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на лютий 2024 року: якою буде погода в Україні

За словами синоптикині, у лютому, як і в січні, спостерігатиметься перевищення середньої місячної температури повітря на 1-1,5 градуса.

Зараз дивляться

– Початок лютого у нас може бути з морозами, така, більше зимова погода, але це абсолютно не виключає тепліших періодів із підвищенням температур, – сказала вона.

На початку місяця синоптики очікують вночі мінусову температуру, а вдень близько 0°C. 

Опади в цей час помірні, в окремі дні досить вітряно.

Погода в Україні в лютому 2024: прогноз для всіх регіонів

Сильний вітер погнув стовп із дорожніми знаками. Фото: УНІАН

Така погода протримається до кінця першої декади.

У другій декаді лютого будуть спостерігатися погодні гойдалки, а в окремі дні можливі сильні пориви вітру та опади. 

Повне інтервʼю з синоптикинею Гідрометцентру Наталією Птухою дивіться на відео нижче.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Наприкінці місяця синоптики прогнозують потепління. В окремі дні буде спостерігатися морозна температура, хоча це більше стосується нічної пори, а вдень близько 0°С, або й узагалі плюс. Опадів буде небагато.

Читайте також
Погода в Україні на тиждень: місцями ожеледиця та мокрий сніг, а в Карпатах можливі лавини
погода, зима, білка

Морози, Погода, Погода в Україні, снігопади
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Погода в Україні на тиждень: місцями ожеледиця та мокрий сніг, а в Карпатах можливі лавини
погода, зима, білка
Температурні гойдалки зі снігом та дощем: чого чекати від погоди протягом тижня
Погода взимку
Без електрики, води та опалення: у Росії за -30°C у низці міст стався блекаут
Прогноз погоди на лютий 2024: сильні пориви вітру та потепління
Як морози вплинуть на характер бойових дій: пояснення ISW
війна військовий зсу
Морози та сніги на фронті – розвідка Британії про виклики для військових
Війна в Україні

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь