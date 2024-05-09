Статус учасника бойових дій: що це та які пільги

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України у складі військових підрозділів, з’єднань або об’єднань всіх видів військ ЗСУ.

Кому надається статус учасника бойових дій та що він передбачає – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кому надається статус УБД

Отримати статус учасника бойових дій можуть:

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військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військових прокуратур, поліцейські, особи рядового, начальницького складу.

А також військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС та усі інші військові формування, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції;

особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Статус учасника бойових дій надається особам які були залучені до проведення антитерористичної операції та задіяні до воєнних заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України.

Відповідно, учасник бойових дій – це людина, яка брала безпосередню участь у воєнних діях та захищала територіальну цілісність України.

Аби отримати статус учасника бойових дій необхідно мати документи, які б підтвердили участь у воєнних діях. Також важливо, аби строк участі у антитерористичної операції перевищував 30 днів.

Пільги для УБД

Українське законодавство містить чимало актів, якими передбачено пільги для учасників бойових дій.

Якщо вам присуджено статус УБД, ви матимете такі пільги:

безкоштовне отримання ліків та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатне забезпечення санаторно­курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно­курортного лікування;

75% знижки на комунальні платежі;

75% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню;

безкоштовний проїзд на усі типи громадського транспорту;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально­-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; використання чергової щорічної відпустки у зручний для вас час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і город­ництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

УБД, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час війни, забезпечуються жилою площею;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлових кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення;

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, ЖКГ, міжміського транспорту.

Також учасникам бойових дій надаються пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії.

Джерело : Верховна Рада

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