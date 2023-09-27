Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні

За час повномасштабного вторгнення влада розширила можливості з надання статусу учасника бойових дій. Сьогодні отримати статус УБД можуть не лише військовослужбовці, а й члени добровольчих формувань.

Як отримати статус учасника бойових дій та що для цього потрібно, дізнавалися Факти ICTV.

Як отримати статус УБД

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту України у складі військових підрозділів, з’єднань або об’єднань всіх видів військ ЗСУ.

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Проте статус УБД зможуть отримати тільки ті добровольці, які безпосередньо брали участь у бойових діях із захисту України від Росії.

Аби отримати статус учасника бойових дій, необхідно:

зібрати документи з відповідними підписами;

проінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус.

У свою чергу керівники військових частин мають надати довідки за формою згідно з та документи, передбачені цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Після чого комісія буде розглядати надіслані документи. Якщо статус УБД був вам наданий, впродовж місяця комісія проінформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про це.

Якщо ж надання статусу спірне, комісія надішле документи на розгляд міжвідомчої комісії.

У свою чергу міжвідомча комісія розгляне документи та в разі потреби уточнить інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надішле необхідні запити тощо).

Які документи необхідні

Аби отримати статус УБД, необхідно зібрати документи, які б підтверджували участь у бойових діях.

для осіб, які брали участь в антитерористичній операції – витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів;

– витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів; для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва – документи, зазначені вище, та матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень, контузій чи каліцтв;

– документи, зазначені вище, та матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень, контузій чи каліцтв; витяги з наказів Генштабу ЗСУ про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;

витяги з наказів командувача Об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів;

документи про направлення у відрядження до районів здійснення бойових дій;

Аби отримати статус УБД добровольцю, Мінветеранів має отримати звернення від трьох сторін:

командира добровольчого підрозділу, в якому доброволець проходив службу;

клопотання командира територіальної бригади, до сил якої входить добровольче формування;

клопотання керівника територіальної громади, на базі якої було створено це добровольче формування.

Окрім цього, обов’язковою умовою є два свідчення військовослужбовців, з якими доброволець виконував завдання із захисту України.

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