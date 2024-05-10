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Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle

Фінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників

Фінал Євробачення 2024: порядок виступу
Фото: Depositphotos

7 і 9 травня в Мальме відгриміли перший і другий півфінали Євробачення 2024. Фінал міжнародного пісенного конкурсу відбудеться вже 11-го числа.

Традиційно після завершення другого півфіналу став відомий порядок виступів учасників у фіналі Євробачення. Загалом на сцену вийде 36 представників різних країн. Під яким порядковим номером вони виступлять – читайте далі.

Фінал Євробачення 2024: порядок виступів

  1. Швеція
  2. Україна
  3. Німеччина
  4. Люксембург
  5. Нідерланди
  6. Ізраїль
  7. Литва
  8. Іспанія
  9. Естонія
  10. Ірландія
  11. Латвія
  12. Греція
  13. Велика Британія
  14. Норвегія
  15. Італія
  16. Сербія
  17. Фінляндія
  18. Португалія
  19. Вірменія
  20. Кіпр
  21. Швейцарія
  22. Словенія
  23. Хорватія
  24. Грузія
  25. Франція
  26. Австрія

Нагадаємо, по 10 країн-учасників було обрано в першому та другому півфіналах. Ще п’ять країн автоматично беруть участь у фіналі, оскільки є країнами Великої п’ятірки. Йдеться про Іспанію, Німеччину, Італію, Велику Британію, Францію. Швеція автоматично проходить до фіналу, адже є переможцем Євробачення 2023.

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