Як військовому оформити заповіт або довіреність без нотаріуса ‒ Мін’юст

Фахівці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції розповіли, як військовослужбовцю оформити заповіт і довіреність без нотаріуса.

В Україні, згідно зі ст. 245 і 1252 Цивільного кодексу, у місцях дислокації військових частин, де немає нотаріуса або органу, що вчиняє нотаріальні дії, заповіти та довіреності можуть бути посвідчені командирами (начальниками) частин, з’єднань, установ.

– Такі документи прирівнюються до нотаріально посвідчених, – ідеться в повідомленні.

Умови для посвідчення заповіту

Фахівці пояснили, що мають бути виконані такі умови:

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свідки – не менше від двох осіб. Вони мають бути присутніми, чути текст і підписати документ. Свідком не може бути спадкоємець, член його сім’ї, родич, інша посадова особа;

форма заповіту – письмова, з обов’язковим зазначенням місця, часу, дати складання, а також місця народження заповідача. Підписується заповідачем власноруч;

якщо заповідач внаслідок фізичної нестачі або хвороби не може власноручно підписати заповіт, за його дорученням, у його присутності та в присутності запрошених ним двох свідків, заповіт може підписати інша фізична особа;

текст заповіту складається так, щоб розпорядження заповідача не викликало непорозумінь або сумнівів під час оформлення спадщини;

заповіт складається у двох примірниках: один видається заповідачеві, інший – надсилається за належністю для подальшої реєстрації у Спадковому реєстрі.

Як відбувається посвідчення довіреності

У тексті довіреності обов’язково має бути зазначена така інформація:

місце і дата складання (підписання), повні дані обох сторін (зокрема всі дані адвоката, якщо це довіреність на нього), строк дії, на який її видано. Якщо строк довіреності не встановлено, вона зберігає чинність до припинення її дії.

водночас довіреність, у якій не зазначено дату її посвідчення, є нікчемною;

підпис довірителя обов’язковий у присутності посадової особи, яка посвідчує довіреність. У разі фізичних вад або хвороби, підписує інша особа;

відомості про особу та причини, через які довіритель не може підписати документ самостійно, зазначаються в посвідчувальному написі.

Один примірник документа залишається у довірителя або надсилається представнику, другий – передається для реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.

Після посвідчення командиром (начальником) або уповноваженою ним особою, документи мають бути передані до Генштабу ЗСУ, Міноборони або іншого відповідного центрального органу.

– Ці органи пересилають їх до Міністерства юстиції або його територіального управління, які вже забезпечують передання документів нотаріусу (державному або приватному) для обов’язкової реєстрації в Єдиному реєстрі доручень або Спадковому реєстрі, – ідеться в повідомленні.

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