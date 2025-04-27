Гендерна радниця ЗСУ: жінки-військові після полону залишаються надзвичайно вразливою групою

Радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор’єва розповіла, як часто дуже трагічно складається життя жінок, зокрема і жінок-військових, звільнених із полону.

Повноваження гендерної радниці

Оксана Григор’єва була призначена на посаду радниці з гендерних питань не так давно – на початку березня 2025 року. Перед цим обіймала аналогічну позицію в Сухопутних військах ЗСУ.

Як ішлося в повідомленні Генштабу ЗСУ, до повноважень радниці з гендерних питань входитиме, зокрема, забезпечення взаємної координації між родами, видами військ і Міноборони, а також розроблення та реалізація комплексної гендерної стратегії у ЗСУ.

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Болюча категорія

– Крім того, є така болюча категорія, як жінки, звільнені з полону. Їм потрібно повертатися до життя, – каже Оксана Григор’єва.

За її словами, деякі після реабілітації могли б повернутися на службу. Але багато хто з них не може виконувати професійні обов’язки на посадах, які обіймали раніше. Отже, їх потрібно перекваліфікувати, перенавчити.

Гендерна радниця зауважила, що є дівчата та жінки, які, на жаль, за фізичним станом здоров’я вже не можуть служити і мають право звільнитися.

– Ця категорія жінок взагалі не захищена, вони нікому не потрібні, – каже Григор’єва.

Адвокати-шахраї

Вона розповіла, про дуже негативні випадки, коли жінки, звільнені з полону, після повернення потрапляли до рук адвокатів-шахраїв, які полювали на їхні кошти, накопичені на рахунках за час полону. Вони зазнавали шантажу та залякування.

– Дехто через нестабільний психологічний стан і тиск опинявся в приватних психіатричних установах, потім просто зникав. Так само, як і їхні гроші. Були жінки, які зловживали алкоголем і наркотиками. Іноді справи доходили до суїцидів. Тобто ця категорія дуже вразлива, – зазначає Григор’єва.

За межі приватного життя

За словами гендерної радниці, інколи військовослужбовці обирають не звертатися зі скаргами щодо домагань у війську публічно, бо не хочуть, щоб їхнє приватне життя, пов’язане з домаганнями, витікало назовні й про це дізналася військова частина.

– Але вони можуть телефонувати мені особисто. У таких випадках я все ж наполягаю, щоб вони обов’язково звернулися і на гарячу лінію. Адже ми маємо зафіксувати цю скаргу – по-іншому зараз допомогти важко, – додала Оксана Григор’єва.

Джерело : Новое время

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