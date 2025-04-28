В Україні є категорії осіб, яким заборонено укладати шлюб — Мін’юст

Пресслужба Міністерства юстиції дала роз’яснення, кому в Україні не можна вступати у шлюбні стосунки.

– Згідно зі статтею 26 Сімейного кодексу України, є певні категорії осіб, яким заборонено укладати шлюб, – йдеться в повідомленні.

Кому не можна укладати шлюб

Вступати в шлюбні стосунки заборонено родичам прямої лінії споріднення, зокрема батькам і дітям, дідусям, бабусям та онукам.

Не можуть одружуватися рідні брати і сестри, навіть якщо вони пов’язані тільки наполовину спільною матір’ю або батьком.

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Крім того, заборонені шлюби двоюрідних братів і сестер, а також інших родичів, як-от тітки, дядьки та їхні племінники і племінниці.

Також не дозволяється одруження між усиновлювачами та усиновленими дітьми, однак такий шлюб можливий лише після офіційного скасування усиновлення.

Вік для одруження

В Україні шлюбний вік встановлений на рівні 18 років, але 16-річні особи також можуть одружитися, подавши відповідну заяву, яку розглядає суд.

У відомстві зазначили, що шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примус до шлюбу неприпустимий.

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