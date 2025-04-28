В Украине есть категории лиц, которым запрещено заключать брак — Минюст

Пресс-служба Министерства юстиции дала разъяснение, кому в Украине нельзя вступать в брачные отношения.

— Согласно статье 26 Семейного кодекса Украины, есть определенные категории лиц, которым запрещено заключать брак, — говорится в сообщении.

Кому нельзя вступать в брак

Вступать в брачные отношения запрещено родственникам прямой линии родства, в частности родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам.

Не могут вступать в брак родные братья и сестры, даже если они связаны только наполовину общей матерью или отцом.

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Кроме того, запрещены браки двоюродных братьев и сестер, а также других родственников, таких как тети, дяди и их племянники и племянницы.

Также не разрешается женитьба между усыновителями и усыновленными детьми, однако такой брак возможен только после официальной отмены усыновления.

Возраст для женитьбы

В Украине брачный возраст установлен на уровне 18 лет, но 16-летние лица также могут жениться, подав соответствующее заявление, рассматриваемое судом.

В ведомстве отметили, что брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Принуждение к браку недопустимо.

Источник : Минюст

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