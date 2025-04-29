Тело Виктории Рощиной вернули без некоторых внутренних органов — расследование

Международная редакция Forbidden Stories, которая базируется в Париже и изучает работу журналистов, погибших или подвергшихся преследованиям из-за своей деятельности, присоединилась к расследованию смерти украинского репортера Виктории Рощиной.

Тело № 757

Тело медийщицы передали Украине в феврале 2025 года во время обмена погибшими с РФ.

В документах россиян оно фигурировало с пометками 747, СПАС, причем как неустановленное лицо мужского пола.

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Однако во время первичного осмотра патологоанатомы обнаружили, что тело принадлежит женщине.

Кроме того, на правой голени была найдена бирка с надписью Рощина В. В. ДНК-экспертиза установила совпадение с журналисткой на 99%.

Эксперты предполагают, что аббревиатура СПАС в российских документах может означать “суммарное поражение артерий сердца”.

Это могло бы быть официальной версией смерти, если бы не признаки насилия.

Следы пыток и исчезнувшие органы

По словам начальника Департамента войны Офиса генерального прокурора Юрия Белоусова, на теле погибшей обнаружены многочисленные следы пыток: ссадины, кровоизлияния, сломанное ребро.

Эксперты также нашли признаки применения электрического тока. Во время дальнейшего осмотра выяснилось, что отсутствуют некоторые внутренние органы, включая головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи.

Международный патологоанатом предположил, что такие действия могли быть совершены намеренно, о чем свидетельствует синяк на шее в результате перелома подъязычной кости — характерный для случаев удушения.

Отец Виктории выразил сомнения относительно первоначальных экспертных выводов и инициировал дополнительные судебно-медицинские исследования. В настоящее время образцы уже отобраны, экспертиза продолжается.

О журналистке

Виктория Рощина пропала на временно оккупированной территории в августе 2023 года. В мае 2024 года Россия впервые официально подтвердила, что она находится в плену.

В марте 2022 года Викторию уже похищали, но тогда ее освободили через десять дней.

После повторного похищения ее удерживали в исправительной колонии № 77 в Бердянске и в СИЗО № 2 Таганрога, известном своей жестокостью к украинским пленным.

В 2022 году Рощина получила международную награду IWMF За мужество в журналистике.

Смерть Виктории Рощиной является болезненным напоминанием об опасности, с которой сталкиваются журналисты во время войны.

Журналистское сообщество призывает к международному вниманию и справедливому расследованию этой трагедии.

Источник: Forbidden Stories

Фото: Мартин Гаррис

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