СБУ затримала підлітка, який готував підрив будівлі ТЦК у Києві

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту, який російські спецслужби планували здійснити в Києві. Завдяки діям СБУ на випередження затримано 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК.

– За матеріалами справи, ворожим пособником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт, – ідеться в повідомленні.

Завдання від ворога

Повідомляється, що юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ і повідомив йому про готовність до виконання завдань.

Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ перехопили інформацію: фігурант отримав нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК.

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Для цього окупанти надіслали неповнолітньому координати схованки із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду.

Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом зі своїм неповнолітнім соратником.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він забрав вибухівку зі схованки.

Загрожує до 12 років

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Джерело : СБУ

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