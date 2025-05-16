Вартість послуг до $15 тис: СБУ ліквідувала п’ять схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки, ДБР і Національна поліція ліквідували ще п’ять схем ухилення від мобілізації в центральних і західних областях України.

– За результатами комплексних заходів затримано 10 організаторів оборудок, які торгували фіктивними меддовідками або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість таких “послуг” становила до $15 тис.

Тікати через “зеленку”

Так на Буковині СБУ та ДБР затримали посадовця місцевого підрозділу судової охорони, який разом зі знайомим допомагав чоловікам призовного віку втекти до Євросоюзу через так звану “зеленку”.

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Спочатку фігуранти збирали клієнтів біля кордону, а потім лісовими стежками переправляли їх до сусідньої країни.

Артисти-ухилянти

У Львові викрито ще двох фігурантів. Один із них оформляв військовозобов’язаних “артистами” музичного гурту, який гастролює за кордоном.

Інший – продавав потенційному призовнику “пакет документів”, що звільняє від військової служби.

Підроблені діагнози

На Черкащині затримано 43-річного підприємця, що продавав потенційним призовникам підроблені довідки про тяжкі захворювання їхніх родичів, які нібито потребували постійного догляду.

Крім того, в обласному центрі затримано дружину ділка і спільника, які допомагали ухильникам “списатися” з військового обліку на підставі фальшивих меддокументів.

У Тернополі затримано місцевого жителя, який через свого знайомого у військовому госпіталі підробляв довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Путівка в ЄС

У Житомирі затримано бізнесмена, який гарантував чоловікам “путівку до ЄС”. Встановлено, що фігурант під час спілкування зі своїми клієнтами прикривався зв’язками в правоохоронних структурах.

Повідомляється, що зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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