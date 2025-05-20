Війна, міграція, окупація: кількість молоді в Україні скоротилася на 2 млн

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні загострилася демографічна криза. Зокрема, війна призвела до різкого скорочення чисельності молоді. Про це йдеться в урядовій концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України: покоління стійкості-2030”.

– За даними Держстату, станом на 1 січня 2022 року, чисельність молоді становила 9,969 млн осіб (24,3% від загальної чисельності населення), – йдеться в документі.

Водночас, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, у 2024 році чисельність молоді скоротилася до 7,654 млн осіб, а за прогнозом експертів у сфері соціальної політики та демографії до 2030 року така чисельність може знизитися до 7,587 млн осіб.

Фактор міграції

За результатами соціологічного дослідження “Вплив війни на молодь в Україні”, проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens 2024 року на замовлення Програми розвитку ООН, лише 58% молоді висловили бажання залишитися в Україні.

Зараз дивляться

Частка молодих біженців, які прагнуть повернутися з-за кордону, зменшилася з 66% у 2023 році до 32% у 2024 році. Водночас частка тих, хто не хоче повертатися, зросла з 6% до 19% відповідно.

Фактор окупації

Збройна агресія, за висновками аналітичного звіту “Молодіжна політика РФ як інструмент знищення ідентичності на тимчасово окупованих територіях України”, підготовленого Центром громадянської просвіти “Альменда” у 2024 році, супроводжується системним впровадженням агресивної молодіжної політики на тимчасово окупованих територіях України.

Понад 600 тис. молодих людей віком 18-29 років проживають на окупованих частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які перебувають під впливом російської політики.

– Втрата зв’язку з ними та з молоддю за межами України без належної інтеграції загрожує формуванням покоління, яке не ідентифікує себе як частину українського суспільства, – йдеться в документі.

Джерело: Молодь України: покоління стійкості-2030

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.