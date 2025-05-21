Страховий стаж 2025: чи зараховується в Україні робота за кордоном

Працюючи офіційно за кордоном, людина здобуває страховий стаж.

Чи зараховується період роботи за кордоном в страховий стаж в Україні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи зараховується в стаж робота за кордоном в Україні у 2025 році

Страховий стаж — це термін, протягом якого людина була офіційно працевлаштована та підлягала загально­обов’язковому державному пенсійному страхуванню. У цей строк щомісяця було сплачено страхові внески.

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До страхового стажу зараховується:

час офіційного працевлаштування у компанії;

періоди відпусток;

декретні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустки для догляду за дитиною тощо.

Юристи системи безоплатної правничої допомоги розказали Фактам ICTV, що раніше врахування стажу роботи за кордоном залежало від того чи має Україна відповідну угоду з країною, в якій працювала людина.

Тобто, робота за кордоном зараховувалася до страхового стажу у разі, якщо з цими країнами укладено міжнародний договір у сфері пенсійного забезпечення. Дізнатися, з якими країнами Україна має угоди, можна на сайті ПФУ за посиланням.

Проте 16 травня 2025 року Кабмін ухвалив Постанову №562, якою дозволяється зараховувати періоди трудової діяльності за межами України до страхового стажу набутого в Україні. Для цього потрібно лише підтвердити наявність такого стажу офіційними документами.

Як підтвердити стаж роботи за кордоном у 2025 році

Для підтвердження стажу роботи за кордоном необхідно звернути в Пенсійний фонд України та надати такі документи:

копію закордонного паспорта;

документи, що підтверджують роботу за кордоном;

підписану угоду з роботодавцем;

витяг із соціального реєстру;

реєстрацію в податкових органах;

свідоцтво про реєстрацію в соціальному реєстрі.

Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами українською мовою, засвідченими в установленому порядку.

Згідно із порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25 листопада 2005 року, документи, видані компетентними органами іноземних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

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