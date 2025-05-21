Страховий стаж 2025: чи зараховується в Україні робота за кордоном
Працюючи офіційно за кордоном, людина здобуває страховий стаж.
Чи зараховується період роботи за кордоном в страховий стаж в Україні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Чи зараховується в стаж робота за кордоном в Україні у 2025 році
Страховий стаж — це термін, протягом якого людина була офіційно працевлаштована та підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. У цей строк щомісяця було сплачено страхові внески.
До страхового стажу зараховується:
- час офіційного працевлаштування у компанії;
- періоди відпусток;
- декретні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
- відпустки для догляду за дитиною тощо.
Юристи системи безоплатної правничої допомоги розказали Фактам ICTV, що раніше врахування стажу роботи за кордоном залежало від того чи має Україна відповідну угоду з країною, в якій працювала людина.
Тобто, робота за кордоном зараховувалася до страхового стажу у разі, якщо з цими країнами укладено міжнародний договір у сфері пенсійного забезпечення. Дізнатися, з якими країнами Україна має угоди, можна на сайті ПФУ за посиланням.
Проте 16 травня 2025 року Кабмін ухвалив Постанову №562, якою дозволяється зараховувати періоди трудової діяльності за межами України до страхового стажу набутого в Україні. Для цього потрібно лише підтвердити наявність такого стажу офіційними документами.
Як підтвердити стаж роботи за кордоном у 2025 році
Для підтвердження стажу роботи за кордоном необхідно звернути в Пенсійний фонд України та надати такі документи:
- копію закордонного паспорта;
- документи, що підтверджують роботу за кордоном;
- підписану угоду з роботодавцем;
- витяг із соціального реєстру;
- реєстрацію в податкових органах;
- свідоцтво про реєстрацію в соціальному реєстрі.
Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами українською мовою, засвідченими в установленому порядку.
Згідно із порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25 листопада 2005 року, документи, видані компетентними органами іноземних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.