Зарахування стажу за кордоном для призначення пенсій: Кабмін затвердив новий порядок

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок, який дає можливість включати періоди офіційної роботи за кордоном для визначення права для призначення пенсії за віком.

Відповідну постанову ухвалили під час засідання Кабміну 16 травня, повідомляє Міністерство національної єдності України.

Стаж за кордоном включать для призначення пенсії

Включення стажу за кордоном для призначення пенсії стосується і періодів роботи у країнах, з якими Україна не має відповідних міжнародних угод.

Зараз дивляться

Згідно з ухваленою постановою, трудовий стаж, здобутий за кордоном, включається для призначення пенсії за віком на підставі офіційних документів із країни перебування.

Серед них – виписки, довідки й інші документи, які підтверджують, що період роботи був зарахований у пенсійній системі іноземної країни.

Якщо таких документів або відповідної інформації немає, тоді Пенсійний фонд України звертатиметься за підтвердженням до компетентних органів іншої країни через Міністерство закордонних справ.

Міністр національної єдності Олексій Чернишов зазначив, що раніше стаж за кордоном враховувався лише у випадках, коли Україна та інша країна мали підписаний міжнародний договір, який регламентує такий порядок.

За його словами, це дуже обмежувало коло громадян, які могли претендувати на призначення пенсії за віком під час повернення в Україну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.