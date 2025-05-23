Лаваш на грилі — ароматна закуска за кілька хвилин

Лаваш на мангалі – це швидкий, простий і неймовірно смачний спосіб урізноманітнити ваше меню на пікніку або під час відпочинку на природі.

Ця універсальна закуска на мангалі готується за лічені хвилини і може бути наповнена різноманітними начинками, від сиру та овочів до м’яса та грибів.

Лаваш на мангалі стане чудовим доповненням до шашлику, овочів-гриль або самостійною стравою для легкої вечері на свіжому повітрі.

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Переваги лаваша на грилі

Простий рецепт для пікніка. Швидкість приготування. Лаваш готується на грилі за лічені хвилини, що робить його ідеальним варіантом для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування їжі на природі. Простота. Для приготування лаваша на грилі не потрібні особливі кулінарні навички. Все, що вам потрібно – це лаваш, начинка та гриль. Універсальність. Лаваш можна наповнювати різноманітними начинками, задовольняючи смаки кожного. Це може бути сир, овочі, м’ясо, гриби, зелень – все, що вам подобається. Аромат. Під час приготування на грилі лаваш набуває апетитного димного аромату, який робить його ще більш смачним. Зручність. Лаваш легко брати з собою на пікнік, і його зручно їсти руками, що особливо важливо на природі.

Інгредієнти:

Лаваш тонкий – 2-3 шт.

Сир твердий (наприклад, сулугуні, моцарела, чеддер) – 200 г

Помідори – 1-2 шт.

Огірки – 1-2 шт.

Перець солодкий – 1 шт. (за бажанням)

Зелень (кріп, петрушка, кінза) – до смаку

Майонез Торчин “Європейський” – для змащування

Спеції (паприка, сушений часник, італійські трави) – до смаку

Додаткові начинки (за бажанням):

Шинка або ковбаса

Куряче філе, обсмажене або запечене

Гриби, обсмажені з цибулею

Соус (томатний, часниковий, сметанний)

Приготування:

Підготовка інгредієнтів. Сир натріть на крупній тертці. Помідори, огірки та перець наріжте тонкими кружечками або соломкою. Зелень подрібніть. Формування лаваша. Розкладіть лаваш на рівній поверхні. Змастіть його тонким шаром майонезу. Посипте спеціями за бажанням. Викладання начинки. На одну половину лаваша викладіть сир, овочі та зелень. Якщо використовуєте додаткові начинки, додайте їх зверху. Загортання лаваша. Накрийте начинку другою половиною лаваша, склавши його навпіл. Злегка притисніть лаваш, щоб начинка рівномірно розподілилася. Приготування на грилі. Розігрійте гриль до середньої температури. Обережно викладіть лаваш на гриль і обсмажуйте з обох боків протягом 2-3 хвилин, доки лаваш не стане золотистим і хрустким, а сир не розплавиться. Важливо стежити за лавашем, щоб він не підгорів. Подача. Зніміть лаваш з гриля і дайте йому трохи охолонути. Розріжте його на порційні шматки і подавайте гарячим.

Варіації начинок для лаваша на грилі

Лаваш з сиром і зеленню. Найпростіший і найшвидший варіант. Використовуйте будь-який твердий сир, який добре плавиться, і додайте багато свіжої зелені. Лаваш з сиром і помідорами. Класичне поєднання, яке ніколи не набридає. Додайте трохи базиліку або орегано для аромату. Лаваш з сиром і грибами. Обсмажені гриби з цибулею додають лавашу насичений смак і аромат. Лаваш з куркою і овочами. Обсмажене або запечене куряче філе чудово поєднується з овочами, такими як перець, цибуля та морква. Лаваш з шинкою і сиром. Шинка додає лавашу солоний смак, який ідеально підходить до сиру. Лаваш з овочами-гриль. Приготуйте на грилі баклажани, кабачки та перець, наріжте їх кубиками і додайте разом із сиром. Лаваш з соусом песто і моцарелою. Замініть звичайний сир на моцарелу і додайте трохи соусу песто для більш вишуканого смаку.

Поради та рекомендації:

Для приготування лаваша на грилі краще використовувати тонкий лаваш, оскільки він швидше готується і стає більш хрустким. Не перевантажуйте лаваш начинкою, інакше він буде важко згортатися і може порватися під час приготування. Щоб лаваш не підгорів на грилі, змастіть його тонким шаром олії або вершкового масла. Якщо ви використовуєте сир, який погано плавиться, додайте трохи тертого пармезану або іншого твердого сиру, щоб зв’язати начинку. Подавайте лаваш на грилі з різними соусами, як-от томатний соус, сметанний соус з часником, соус барбекю або соус чилі.

Лаваш гриль – це чудова альтернатива бутербродам і канапе на пікніку. Це швидка, смачна і універсальна закуска, яка сподобається всім.

Експериментуйте з різними начинками, щоб знайти свій улюблений рецепт лаваша на грилі. Нехай ваш пікнік буде смачним і незабутнім!

Лаваш з сиром на мангалі – це чудовий спосіб здивувати друзів та рідних оригінальною закускою.

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