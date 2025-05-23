Лаваш на грилі — ароматна закуска за кілька хвилин
Лаваш на мангалі – це швидкий, простий і неймовірно смачний спосіб урізноманітнити ваше меню на пікніку або під час відпочинку на природі.
Ця універсальна закуска на мангалі готується за лічені хвилини і може бути наповнена різноманітними начинками, від сиру та овочів до м’яса та грибів.
Лаваш на мангалі стане чудовим доповненням до шашлику, овочів-гриль або самостійною стравою для легкої вечері на свіжому повітрі.
Переваги лаваша на грилі
- Простий рецепт для пікніка.
- Швидкість приготування. Лаваш готується на грилі за лічені хвилини, що робить його ідеальним варіантом для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування їжі на природі.
- Простота. Для приготування лаваша на грилі не потрібні особливі кулінарні навички. Все, що вам потрібно – це лаваш, начинка та гриль.
- Універсальність. Лаваш можна наповнювати різноманітними начинками, задовольняючи смаки кожного. Це може бути сир, овочі, м’ясо, гриби, зелень – все, що вам подобається.
- Аромат. Під час приготування на грилі лаваш набуває апетитного димного аромату, який робить його ще більш смачним.
- Зручність. Лаваш легко брати з собою на пікнік, і його зручно їсти руками, що особливо важливо на природі.
Інгредієнти:
- Лаваш тонкий – 2-3 шт.
- Сир твердий (наприклад, сулугуні, моцарела, чеддер) – 200 г
- Помідори – 1-2 шт.
- Огірки – 1-2 шт.
- Перець солодкий – 1 шт. (за бажанням)
- Зелень (кріп, петрушка, кінза) – до смаку
- Майонез Торчин “Європейський” – для змащування
- Спеції (паприка, сушений часник, італійські трави) – до смаку
Додаткові начинки (за бажанням):
- Шинка або ковбаса
- Куряче філе, обсмажене або запечене
- Гриби, обсмажені з цибулею
- Соус (томатний, часниковий, сметанний)
Приготування:
- Підготовка інгредієнтів. Сир натріть на крупній тертці. Помідори, огірки та перець наріжте тонкими кружечками або соломкою. Зелень подрібніть.
- Формування лаваша. Розкладіть лаваш на рівній поверхні. Змастіть його тонким шаром майонезу. Посипте спеціями за бажанням.
- Викладання начинки. На одну половину лаваша викладіть сир, овочі та зелень. Якщо використовуєте додаткові начинки, додайте їх зверху.
- Загортання лаваша. Накрийте начинку другою половиною лаваша, склавши його навпіл. Злегка притисніть лаваш, щоб начинка рівномірно розподілилася.
- Приготування на грилі. Розігрійте гриль до середньої температури. Обережно викладіть лаваш на гриль і обсмажуйте з обох боків протягом 2-3 хвилин, доки лаваш не стане золотистим і хрустким, а сир не розплавиться. Важливо стежити за лавашем, щоб він не підгорів.
- Подача. Зніміть лаваш з гриля і дайте йому трохи охолонути. Розріжте його на порційні шматки і подавайте гарячим.
Варіації начинок для лаваша на грилі
- Лаваш з сиром і зеленню. Найпростіший і найшвидший варіант. Використовуйте будь-який твердий сир, який добре плавиться, і додайте багато свіжої зелені.
- Лаваш з сиром і помідорами. Класичне поєднання, яке ніколи не набридає. Додайте трохи базиліку або орегано для аромату.
- Лаваш з сиром і грибами. Обсмажені гриби з цибулею додають лавашу насичений смак і аромат.
- Лаваш з куркою і овочами. Обсмажене або запечене куряче філе чудово поєднується з овочами, такими як перець, цибуля та морква.
- Лаваш з шинкою і сиром. Шинка додає лавашу солоний смак, який ідеально підходить до сиру.
- Лаваш з овочами-гриль. Приготуйте на грилі баклажани, кабачки та перець, наріжте їх кубиками і додайте разом із сиром.
- Лаваш з соусом песто і моцарелою. Замініть звичайний сир на моцарелу і додайте трохи соусу песто для більш вишуканого смаку.
Поради та рекомендації:
- Для приготування лаваша на грилі краще використовувати тонкий лаваш, оскільки він швидше готується і стає більш хрустким.
- Не перевантажуйте лаваш начинкою, інакше він буде важко згортатися і може порватися під час приготування.
- Щоб лаваш не підгорів на грилі, змастіть його тонким шаром олії або вершкового масла.
- Якщо ви використовуєте сир, який погано плавиться, додайте трохи тертого пармезану або іншого твердого сиру, щоб зв’язати начинку.
- Подавайте лаваш на грилі з різними соусами, як-от томатний соус, сметанний соус з часником, соус барбекю або соус чилі.
Лаваш гриль – це чудова альтернатива бутербродам і канапе на пікніку. Це швидка, смачна і універсальна закуска, яка сподобається всім.
Експериментуйте з різними начинками, щоб знайти свій улюблений рецепт лаваша на грилі. Нехай ваш пікнік буде смачним і незабутнім!
Лаваш з сиром на мангалі – це чудовий спосіб здивувати друзів та рідних оригінальною закускою.