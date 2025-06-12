Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Агентка ГРУ з Одещини готувала вибухові пристрої для терактів – СБУ

виготовляла вибухові пристрої для терактів

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Одещині агентку російської військової розвідки (ГРУ).

– Ворожі завдання виконувала 36-річна безробітна з Білгород-Дністровського, яку агресор завербував через Telegram-канали з пошуку легких грошей, – йдеться у повідомленні.

Як працювала агент ГРУ

Як розповіли в СБУ, спочатку агентка отримувала від куратора геолокації схронів, із яких діставала пластид. Потім працювала з вибухівкою у орендованій квартирі: посилювала її гайками та приєднувала до саморобних вибухових пристроїв (СВП) мобільні телефони для дистанційного підриву.

Готові засоби ураження фігурантка закладала у схованки, координати яких отримувала від ГРУ. Такі схованки із СВП призначалися для інших ворожих агентів, які погоджувалися на виконання терактів.

Зараз дивляться

Готувався теракт біля адмінбудівлі ЗСУ

– Однією із закладок фігурантки скористалася 21-річна переселенка із Донбасу. У січні цього року на замовлення ГРУ вона готувала вибухи біля адмінбудівлі ЗСУ в Одеській області за допомогою припаркованого поряд автомобіля, – розповіли подробиці у Службі.

Тоді терористку затримали одразу після закладання СВП поблизу об’єктів. Дізнавшись про це, агент, який виготовляв СВП, “залягла на дно”.

Погрожує 12 років із конфіскацією

Втім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки та та затримали. Під час обшуків у неї вилучено телефон на місці злочину.

Слідчі СБУ повідомили затриману про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ

Пов'язані теми:

ГРУОдеська областьСБУТеракти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь