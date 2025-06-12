Агент ГРУ из Одесщины готовила взрывные устройства для терактов — СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области агентку российской военной разведки (ГРУ).

— Вражеские задачи выполняла 36-летняя безработная из Белгород-Днестровского, которую агрессор завербовал через Telegram—каналы по поиску легких денег, — говорится в сообщении.

Как работала агент ГРУ

Как рассказали в СБУ, сначала агент получала от куратора геолокации схронов, из которых доставала пластид. Затем работала со взрывчаткой в съемной квартире: усиливала ее гайками и присоединяла к самодельным взрывным устройства (СВУ) мобильные телефоны для дистанционного подрыва.

Готовые средства поражения фигурантка закладывала в тайники, координаты которых получала от ГРУ. Такие тайники с СВУ предназначались для других вражеских агентов, которые соглашались на выполнение терактов.

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Готовился теракт возле админздания ВСУ

— Одной из закладок фигурантки воспользовалась 21-летняя переселенка из Донбасса. В январе этого года по заказу ГРУ она готовила взрывы возле админздания ВСУ в Одесской области с помощью припаркованного рядом автомобиля, — рассказали подробности в Службе.

Тогда террористку задержали сразу после закладки СВУ вблизи объектов. Узнав об этом, изготовлявшая СВУ агент «залегла на дно».

Грозит 12 лет с конфискацией

Впрочем, контрразведчики СБУ все равно вышли на след фигурантки и задержали. Во время обысков у нее изъят телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Источник : СБУ

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