Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Агент ГРУ из Одесщины готовила взрывные устройства для терактов — СБУ

виготовляла вибухові пристрої для терактів

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области агентку российской военной разведки (ГРУ).

Вражеские задачи выполняла 36-летняя безработная из Белгород-Днестровского, которую агрессор завербовал через Telegramканалы по поиску легких денег, — говорится в сообщении.

Как работала агент ГРУ

Как рассказали в СБУ, сначала агент получала от куратора геолокации схронов, из которых доставала пластид. Затем работала со взрывчаткой в съемной квартире: усиливала ее гайками и присоединяла к самодельным взрывным устройства (СВУ) мобильные телефоны для дистанционного подрыва.

Готовые средства поражения фигурантка закладывала в тайники, координаты которых получала от ГРУ. Такие тайники с СВУ предназначались для других вражеских агентов, которые соглашались на выполнение терактов.

Сейчас смотрят

Готовился теракт возле админздания ВСУ

Одной из закладок фигурантки воспользовалась 21-летняя переселенка из Донбасса. В январе этого года по заказу ГРУ она готовила взрывы возле админздания ВСУ в Одесской области с помощью припаркованного рядом автомобиля, — рассказали подробности в Службе.

Тогда террористку задержали сразу после закладки СВУ вблизи объектов. Узнав об этом, изготовлявшая СВУ агент «залегла на дно».

Грозит 12 лет с конфискацией

Впрочем, контрразведчики СБУ все равно вышли на след фигурантки и задержали. Во время обысков у нее изъят телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также
15-летняя школьница помогла предотвратить теракт в парке Ивано-Франковска – СБУ
спроба теракту у Франковську

Фото: СБУ

Источник: СБУ

Связанные темы:

ГРУОдесская областьСБУТеракты
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь