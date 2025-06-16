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Марина Мелехова, редактор стрічки
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10 експрацівників КП залишили пів Кривого Рогу без гарячої води – ОГПУ

кривий ріг посадовці теплопостачання
Фото: Офіс генпрокурора

У Кривому Розі викрили злочинну схему, яка завдала державі збитків на 300 млн грн і залишила без гарячої води половину жителів міста.

Розбирали на металобрухт та продавали

За даними правоохоронців, злочинці переміщали комунальне обладнання нібито задля того, щоб зберегти від воєнних дій.

А щоб приховати злочин, порожні деталі обгортали одягом та іншими предметами й повертали на місце — прилади мали вигляд справних.

Зараз дивляться

Так співробітники разом з колишніми керівниками теплоенерго Кривого Рогу вивезли понад 1 140 водонагрівачів із пунктів теплорегуляції, розібрали на частини, а латунні трубки з кольорових металів продали за готівку на металобази.

Загальна вага викраденого майна перевищує 6 тонн. Вартість виведеного з ладу обладнання — 300 млн грн.

Крім того, від цього постраждали понад 250 тисяч жителів міста, підприємства й об’єкти критичної інфраструктури.

Наразі встановлено понад 65 епізодів протиправної діяльності. Під час обшуків вилучили мобільні телефони та інші докази.

— Вісім учасників злочинної організації разом з організаторами затримано. Двоє перебувають за кордоном, їх буде оголошено в міжнародний розшук, — повідомляють працівники Нацполіції.

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Джерело: Офіс генпрокурора

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