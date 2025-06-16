10 экс-сотрудников КП оставили половину Кривого Рога без горячей воды – ОГПУ
В Кривом Роге раскрыли преступную схему, которая нанесла государству ущерб на 300 млн грн и оставила без горячей воды половину жителей города.
Разбирали на металлолом и продавали
По данным правоохранителей, преступники перемещали коммунальное оборудование якобы для того, чтобы сохранить от военных действий.
Таким образом сотрудники вместе с бывшими руководителями теплоэнерго Кривого Рога вывезли более 1 140 водонагревателей из пунктов теплорегуляции, разбирали на части, а латунные трубки из цветных металлов сдавали за наличные на металлобазы.
Чтобы скрыть преступление, пустые детали обматывали одеждой и другими предметами и возвращали на место — приборы выглядели исправными.
Общий вес похищенного имущества превышает 6 тонн. Стоимость выведенного из строя оборудования — 300 млн грн.
Кроме того, пострадали более 250 тысяч жителей, предприятия и объекты критической инфраструктуры.
На данный момент установлено более 65 эпизодов противоправной деятельности. Во время обысков изъяли мобильные телефоны и другие доказательства.
— Восемь участников преступной организации вместе с организаторами задержаны. Двое находятся за границей, они будут объявлены в международный розыск, — сообщают сотрудники Нацполиции.