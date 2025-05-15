Ліки, дешевші за імпортні: Рада ухвалила новий закон, який дає змогу купувати генерики

Верховна Рада ухвалила закон № 13087 щодо впровадження в українське законодавство правила Болар.

Цей документ зміцнить конкуренцію серед виробників та забезпечить українцям доступ до дешевих ліків-генериків.

Що таке правило Болар

Правило Болар (Bolar Exemption), яке вже діє в більшості країн ЄС, дозволяє компаніям-розробникам генеричних ліків почати дослідження, розробку та реєстрацію своїх препаратів ще до завершення дії патенту на оригінальний лікарський засіб.

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Для фармацевтичного сектору правило Болар має стратегічне значення, адже дає змогу генерикам швидше з’являтись на ринку одразу після того, як патент на оригінальні ліки втрачає силу.

Зазвичай після завершення дії патенту єдиний препарат на ринку — дорогий бренд. Тобто споживач змушений переплачувати, хоча юридичних підстав для цього вже немає.

Законопроєкт № 13087 передбачає, що реєстрацію ліків можна буде здійснювати на наступний день після закінчення патенту на оригінал. Це посилить конкуренцію між виробниками ліків-генериків і знизить ціни для пацієнтів.

15 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні. До другого читання надійшло 107 поправок від депутатів.

У підсумковому тексті документу враховані запобіжники проти порушень патентного права, зокрема, встановлені значні штрафи.

Ухвалення цього документа реалізує рішення РНБО від 12 лютого щодо запровадження механізмів для зниження вартості медичних препаратів.

Очікується, що нововведення набудуть чинності з 1 січня 2028 року.

Джерело: Михайло Радуцький

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