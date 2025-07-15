На яких пляжах України можна купатися: перелік від МОЗу

МОЗ оновило перелік пляжів, де дозволено і заборонено купатися.

У відомстві, з посиланням на результати лабораторного контролю за період з 4 по 10 липня 2025 року, повідомили, що з 112 проб, досліджених за мікробіологічними показниками, 23 (20,5%) мали перевищення індексу лактозопозитивних кишкових паличок.

Також з 92 проб, перевірених за хімічними показниками, в 32 (34,8%) зафіксовано невідповідність чинним санітарним вимогам.

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На яких пляжах України можна купатися: перелік

Станом на 11 липня якість води на пляжах відповідає встановленим нормам:

Київ – у Дніпровському районі в межах пляжів Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний на р. Дніпро та Тельбін. Водночас офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Волинська область – в межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування в Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь і в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.

Дніпропетровська область – в межах пляжів Парк культури і відпочинку Придніпровський, Сагайдак і на Монастирському острові міста Дніпра, пляжу міста Зеленодольськ. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.

Івано-Франківська область – в межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Київська область – в межах міського пляжу в Переяславі. Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Кіровоградська область – на пляжі Гайворонський міста Гайворон на р. Південний Буг, в селищі Вільне Світловодського району на озері Блакитне, на пляжах селища Новоархангельськ Голованецького району на р. Синюха, на пляжі Світловодський у місті Світловодськ на р. Дніпро.

Львівська область– в межах пляжів у містах Моршин і Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберезці, Брюховичі.

Миколаївська область – в межах пляжів міст Первомайськ, Нова Одеса на р. Південний Буг. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

Одеська область – в межах пляжів Одеси Ланжерон, Отрада, Лузанівка, Дельфін, Аркадія, 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; в Одеському районі – в межах пляжів села Сичавка Южненської ОТГ; Загар і Лагуна в селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі в селищі Затока, селах Курортне, Велика Балабанівка, пляжах Росейка і Катранка в селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — в селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж). Станом на 10.07.2025 в м. Одеса на 7 міських пляжах (Ланжерон, Отрада, Лузанівка, Дельфін, Аркадія, 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану) відкриті та функціонують 27 орендованих приватних пляжів. Також відкрито 2 пляжі в Одеській області: один пляж у м. Чорноморськ (Центральний) і один в Ізмаїльському районі в селищі Приморське. У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкриті.

Полтавська область – в Полтавському районі: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогорське на Кам’янському водосховищі, в місті Гадяч на р. Псел і в місті Миргород на р. Хорол, пляжах міста Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик.

Рівненська область – у місті Дубровиця Сарненського району на р. Горинь; села Обарів та селищ Гоща Рівненського району, Млинів Дубенського району.

Тернопільська область – на пляжі в місті Тернопіль; в межах пляжу в місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.

Хмельницька область – в межах пляжу вілли Дві річки в селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша, міського пляжу в місті Ізяслав на р. Горинь, міського пляжу в місті Славута на р. Богусівка, містах Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на р. Хомора.

Черкаська область – в межах пляжів міст Черкаси та Багачево.

Чернівецька область – в межах пляжів м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область — в межах міського пляжу Золотий берег м. Чернігова.

На яких пляжах України не можна купатися: перелік

Станом на 11 липня не можна купатися через невідповідність якості води:

Київ: – за мікробіологічними показниками: пляжі Передмостна слобідка та Центральний на р. Дніпро, в Деснянському районі – пляжі Троєщина на річці Десенка та Черторой в парку Муромець, в Оболонському районі – Острів Оболонь; – за хімічними показниками – у Дніпровському районі пляж Радуга; пляжі Галерний у Голосіївському районі, Вербний і Пуща-Водиця на 5-7 лінії в Оболонському районі.

Вінницька область: за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі Хімік, Гонти, Центральний у м. Вінниця на р. Південний Буг.

Дніпропетровська область: – за хімічними показниками: пляжі в містах Верхньодніпровськ і Павлоград, в межах дитячого пляжу міста Самар, в зоні набережної міста Кам’янське; – за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі в місті Жовті Води; – за мікробіологічними показниками: в місті Кривий Ріг на річці Інгулець та річці Саксагань.

Житомирська область: – за хімічними показниками: дитячий і дорослий пляж у Гідропарку в м. Житомир на р. Тетерев; – за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі в м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ), м. Коростень (р. Уж).

Київщина: – за хімічними показниками: дитячий пляж Чайка в селищі Чайка Обухівського району; – за мікробіологічними показниками: міський пляж Центральний у Білій Церкві.

Львівська область: – за хімічними показниками: озеро Задорожне с. Вербиж Миколаївської ОТГ.

Миколаївська область: – за хімічними показниками: пляж у м. Южноукраїнськ, пляж Стрілка у м. Миколаїв (р. Інгул), а також пляж Чайка у Миколаєві на Дніпро-Бузькому лимані.

Рівненська область: – за хімічними показниками: міський пляж у м. Рівне (оз. Басів Кут), пляжі міста Здолбунів на р. Устя та ставку Малопроточному.

Хмельницька область: – за мікробіологічними показниками: пляж міста Нетешин; – за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у м. Хмельницькому.

Чернівецька область: – за мікробіологічними показниками: міський пляж у м. Чернівці.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстрованих річкових пляжів немає. Інформацію про якість води в місцях відпочинку біля водойм рекреаційного та оздоровчого призначення можна знайти на сайтах обласних установ або в місцевих засобах масової інформації.

У зв’язку з військовою ситуацією та загрозою для населення в 2025 році в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях місцеві органи виконавчої влади не відкриватимуть зони відпочинку на водних об’єктах.

Джерело : МОЗ

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