МОЗ на URC2025 у Римі уклало сім угод на понад €75 млн – Ляшко

У межах конференції з відновлення України (URC2025), яка розпочалась 10 липня в Римі, представники МОЗ України провели з міжнародними партнерами важливі переговори та уклали сім нових угод на загальну суму понад €75 млн.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

URC2025 : що відомо про нові угоди МОЗ

Сфера охорона здоров’я залишається пріоритетом у процесі відбудови України, тож підтримка міжнародних партнерів є важливою запорукою розвитку сталої, ефективної та доступної медичної системи.

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Гранти, пільгові кредити, інвестиції та технічна допомога спрямовані на реалізацію пріоритетів Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року.

Серед домовленостей першого дня URC2025:

€31 млн євро – довгострокові проєкти з Enabel: модернізація лікарень, реабілітація, телемедицина, навчання команд;

€30 млн євро – пільговий кредит від уряду Італії на будівництво обласної дитячої лікарні в Одесі;

€11,5 млн євро – новий проєкт ЄС, Enabel і ВООЗ у співпраці з МОЗ на підтримку трансформації системи охорони здоров’я.

Підписано меморандуми: з урядом Литви про створення простору ментальної реабілітації для ветеранів у Брюховичах як частини екосистеми реабілітаційного центру UNBROKE;

з Expertise France та Enabel щодо відновлення медичної інфраструктури та підготовки кадрів;

з Ellipse Projects SAS щодо співпраці, спрямованої на відбудову та модернізацію медичної інфраструктури. Крім того, укладено інвестиційну угоду щодо локалізації фармацевтичного та біотехнологічного виробництва в Україні, а також спільну заяву з Банком розвитку Ради Європи для підтримки Всеукраїнського центру материнства і дитинства НАМН України.

Кожна з домовленостей є вагомим внеском у відновлення й розвиток української медицини.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко

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