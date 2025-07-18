Що таке дуальна освіта: її переваги та поширення в Україні

Здобуття освіти – це важливий та вагомий період у житті кожної людини. Мало хто знає, що в Україні практикується дуальний спосіб навчання.

Що таке дуальна освіта та які її переваги – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке дуальна освіта

Це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в навчальному закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві.

Зараз дивляться

Дуальна – буквально значить подвійна. Простими словами, це коли у процесі навчання близько 50% практики та 50% теоретичних знань.

Після випуску учні, які навчалися за дуальною формою, вже знають та вміють працювати з технікою, розуміють усі технологічні процеси та мають досвід взаємодії з досвідченими фахівцями підприємств.

Часто таким учням пропонують відкриті вакансії на цьому ж підприємстві, тож рівень їхнього працевлаштування після навчання доволі високий.

Переважно, дуальним способом навчання користуються професійні технічні коледжі та училища, щоб підготувати майбутніх спеціалістів.

Трішки історії

Дуальна освіта почала поширюватися в Німеччині, саме там запровадили навчання у пропорції 30% теорії, 70% практики ще в минулому сторіччі. Далі цей підхід запозичили в Європі, Канаді, Південній Кореї та Китаї.

В Україні дуальне навчання запроваджувалось впродовж 2015-2017 років. Тоді здійснювався експеримент з організації навчально-виробничого процесу з елементами дуальної форми навчання, зокрема на базі професійних училищ.

Які переваги дуальної освіти

Як стверджує МОН, дуальна форма навчання має низку позитивних аспектів:

організація співпраці політиків, бізнесу, соціальних партнерів;

розробка законодавчого підґрунтя для визнання нацстандартів якості професійної освіти;

навчання учнів під час трудової діяльності;

залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності;

здійснення інституційних досліджень та консультування;

врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти.

Наразі дуальна форма навчання тільки починає впроваджуватися в український навчальний процес.

Вона покликана не лише налагодити ефективну співпрацю навчальних закладів з ринком праці, а й створити для учнів реальні умови для вивчення теоретичного матеріалу на практиці.

До речі, робота учнів за дуальною формою оплачується. Це обов’язкова умова. Тобто студент ходить на справжню оплачувану роботу. Заробіток звичайно залежить від договору та домовленостей працівника й роботодавця.

Водночас студент не просто отримує гроші, а здобуває максимально концентровані та корисні знання, які стосуються безпосередньо його фаху.

До головних переваг такого навчання варто віднести все ж – практичний досвід. Адже теоретичні знання, не підкріплені практикою, швидко забуваються.

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