Наближається 1 вересня, а отже, скоро у школах розпочнеться новий навчальний рік. Для дітей це час нових зустрічей і вражень, а для батьків період додаткових витрат. Адже дитину потрібно не лише відправити до школи, а й придбати рюкзак, канцелярію, зошити, одяг та взуття.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році.

Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році

За підрахунками, зробленими на основі актуальних пропозицій українських магазинів та онлайн-майданчиків, базовий набір для першокласника без одягу та взуття коштує приблизно 1 500-3 500 грн.

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У цю суму входять:

рюкзак,

зошити,

канцелярське приладдя.

Кінцева вартість залежить від того, які саме товари обирають батьки та чи купують готовий набір.

Рюкзак для першокласника коштує приблизно 800-2 500 грн. Для найменших школярів рекомендують моделі з жорстким каркасом та ортопедичною спинкою.

Ще одна велика стаття витрат — канцелярія та зошити. На них потрібно орієнтовно 500-1 000 грн. До базового набору входять прості та кольорові олівці, гумки, точилка, лінійка, ножиці із тупими кінцями, клей, фарби, пензлі, альбом, пенал та папка для зошитів.

Для першого класу також знадобляться зошити у клітинку та косу лінію. Проте купувати їх десятками наперед не обов’язково, адже конкретну кількість і вимоги до зошитів визначає вчитель.

Середня вартість готового набору першокласника коштує близько 850 грн. Йдеться саме про комплект канцелярського приладдя, а не про всі речі, які потрібні дитині до школи.

Залежно від комплектації у такому наборі є олівці, ручки, гумки, точилка, лінійка, ножиці, клей, фарби, пензлі та інше приладдя.

Самостійно зібрати канцелярію вигідніше, оскільки батьки можуть придбати лише те, що є у списку від учителя, і вибрати товари відповідно до свого бюджету.

Скільки коштує одяг та взуття до школи

Канцелярія та рюкзак становлять лише частину витрат. Необхідно також придбати одяг і взуття.

Середня ціна дитячого спортивного костюма становить близько 900-1 000 грн. Для школи варто обирати зручну модель, яка не сковує рухів і легко переться.

Кросівки або кеди коштують у середньому близько 700 грн. При цьому дитині зазвичай потрібні щонайменше дві пари. Одні з них для вулиці та одні як змінне взуття.

Не варто забувати і про шкарпетки, гольфи та колготи.

Скільки коштує шкільна форма у 2026 році

Шкільна форма стане окремою статтею витрат, але вона потрібна не всім. У багатьох школах немає обов’язкової форми, а вимоги до одягу відрізняються. Середня вартість комплекту шкільної форми становить близько 700 грн.

Якщо школа не встановлює жорстких вимог, батьки можуть обмежитися кількома базовими речами, зокрема однотонними джемперами, сорочками, класичними штанами або спідницею.

Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році в Україні: загальна сума

Якщо рахувати рюкзак, канцелярію та зошити, базові витрати становитимуть приблизно 1 500-3 500 грн.

Після додавання спортивного костюма, взуття, шкарпеток, колгот та іншого одягу сума зростає. Без шкільної форми базовий комплект може обійтися приблизно у 2 000-3 000 грн, а з формою близько 3 000-5 000 грн і більше.

Ці суми варто сприймати лише як орієнтир для базових покупок. Якщо батьки обирають якісніші або фірмові речі, бюджет на підготовку до школи зросте в кілька разів.

Ба більше, першокласникам часто потрібні не лише звичайні зошити в клітинку та косу лінію, а й готові друковані зошити та інші спеціальні навчальні матеріали. Їхню вартість також потрібно враховувати під час підготовки до навчального року.

Кінцева сума залежатиме від того, що вже є у дитини, скільки речей потрібно придбати та які саме товари оберуть батьки.

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