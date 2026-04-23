Війна в Україні триває майже три роки. Це вплинуло на всі аспекти життя наших громадян, зокрема й на регулювання земельних відносин. Як учасникам бойових дій отримати земельну ділянку у 2026 році та що для цього знадобиться – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Куди звертатися для отримання земельної ділянки

Із початком воєнного стану в Україні заборонили безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну.

Це стосується і українських військових, які мають статус учасника бойових дій.

Згідно із законодавством, такі громадяни до війни могли отримати землю для будівництва житлового будинку, садівництва або для заняття городництвом. Але до закінчення дії воєнного стану отримати землю не вдасться.

Водночас закон передбачає окремі винятки. Заборона не застосовується у випадках безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на них об’єктів нерухомості — житлових будинків, будівель або споруд.

Також виняток стосується громадян, які отримали земельні ділянки у користування ще до набрання чинності Земельним кодексом України, тобто до 1 січня 2002 року.

Таким чином, попри загальне обмеження на безоплатну приватизацію земель державної та комунальної власності під час воєнного стану, законодавство зберігає низку виключень для вже існуючих правовідносин та власників нерухомості.

Довідка. Учасники бойових дій – це особи, які виконували бойові завдання щодо захисту цілісності України та перебували у лавах ЗСУ та інших формувань.

Але після війни та скасування воєнного стану право на отримання земельної ділянки поновлять. Чому б не подати заявку зараз? Розповідаємо про процедуру далі.

Отже, для того, щоб отримати земельну ділянку, військовослужбовцю варто звернутися з відповідним клопотанням до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Зокрема, у клопотанні обов’язково потрібно зазначити цільове використання землі та її приблизні розміри. Також необхідно додати графічні матеріали ділянки.

Заяву розглядають протягом одного місяця, у разі відсутності реакції на клопотання можна звертатися до суду.

Після розгляду вашої заяви відповідний орган надає дозвіл на розробку проєкту землеустрою чи відмовляє в цьому. Якщо на руках є схвалення – відбувається розробка проєкту.

Його за договірною ціною виконує відповідна компанія. Перелік дотичних фірм можна знайти на сайті Держгеокадастру в рубриці Напрями діяльності, розділ Сертифікація. Термін розробки землевпорядної документації – не більше від шести місяців.

Далі проєкт погоджується з Державним земельним агентством України.

Після цього знадобиться ще два тижні для реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. Реєстратор у підсумку надає відповідний Витяг із Державного земельного кадастру.

Погоджений проєкт землеустрою і витяг надаються державному органу – міській, селищній, сільській раді, головному управлінню Держгеокадастру у відповідній області, районній або обласній державній адміністрації. За 14 днів чиновники повинні його погодити.

Наступний крок полягає у зверненні із заявою до Центру надання адміністративних послуг. Там зареєструють землю та нададуть вам витяг із земельного кадастру.

Право власності на землю фіксується лише після її реєстрації у відповідному реєстрі.

Варто зазначити, що відомості до державного кадастру вносяться на безоплатній основі.

Які документи потрібні для отримання земельної ділянки УБД

Для того, щоб отримати землю, військовослужбовцю окрім заяви потрібно надати такі документи:

паспорт;

рішення про безплатну передачу землі;

витяг із земельного кадастру, де будуть графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ділянки;

квитанцію про сплату реєстрації власності.

Крім того, військовослужбовець повинен принести документ, який підтверджує, що він дійсно брав участь у захисті нашої держави. Це може бути наказ, довідка, посвідчення УБД або ж інший документ.

Якщо ж ви думаєте зайнятися сільським господарством, то вам також потрібно подати підтвердження досвіду роботи у цій галузі або документи про відповідну освіту.

Водночас, якщо обрана земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб і потребує вилучення, варто додатково прикріпити погодження цих людей.

Якщо ж від вас вимагають додаткові матеріали та документи, то знайте – це порушення ч. 6. ст. 118 Земельного кодексу України.

Яку землю можна отримати

Розмір земельної ділянки, яка безоплатно надається учасникам бойових дій, залежить від її цільового призначення. Так, якщо учасник бойових дій планує зайнятися садівництвом, то може отримати землю не більш ніж 1,2 тис. кв.м.

Якщо хоче вести сільське господарства – 20 тис. кв.м.

Якщо ж мета військовослужбовця полягає у тому, щоб побудувати дім, то тут розмір землі залежить від її розташування. У селі це не більш ніж 2,5 тис. кв.м., в селище міського типу – не більше 1,5 тис. кв.м., у місті – не більше 1 тис. кв.м.

У разі будівництва дачного будинку учаснику бойових дій можуть виділити не більш ніж 1 тис. кв.м.

Ці норми площ для безоплатної приватизації є тим максимумом, що може бути виділений за кожним цільовим призначенням, в реальності ці ж цифри можуть бути трохи меншими.

Обрати вільну земельну ділянку за бажаним місцем розташування та з відповідним цільовим призначенням може допомогти онлайн-ресурс Публічна кадастрова карта. Ті ділянки, які позначені білим, є вільними.

Розташування земельної ділянки не залежить від місця реєстрації особи, яка має право на її отримання. Адже тим, хто мешкає, наприклад, у Києві, буде важко знайти вільну ділянку. Тож така людина може клопотати про виділення їй земельної ділянки у будь-якому іншому місці.

Зазначимо, що земельна ділянка надається у власність на підставі Земельного кодексу України. Умовою її передавання є те, що особа не скористалася правом безоплатної приватизації землі.

Чи можуть відмовити УБД у наданні земельної ділянки

Згідно з положеннями частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, військовому можуть відмовити в отриманні ділянки лише у разі невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів.

Щоб не потрапити у тенета юридичних колізій, Факти ICTV радять звернутися до спеціаліста, тим паче що наразі в Україні є Безоплатна правова допомога. Так ви зможете почути кваліфіковану думку, вам допоможуть підготувати повний пакет документів та представити ваші інтереси у всіх інстанціях.

Також можна прийти за консультацією до фахівців земельного відділу в органах виконавчої ради населених пунктів. Або є варіант зв’язатися з профільними землевпорядними фірмами, які є у кожному місті та навіть селищі. Та зазвичай прийом там платним.

