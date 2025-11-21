Незабаром відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Вони обговорять “мирний план” щодо врегулювання війни Росії проти України.

Про це стало відомо Sky News від власних джерел в Європейському Союзі.

Коли відбудеться розмова Зеленського і Трампа

За інформацією видання, Володимир Зеленський і Дональд Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня після того, як президент України заявив, що хоче обговорити мирний план з американським лідером.

Перед цим Зеленський проведе консультації з цього питання з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

У виданні припустили, що план може викликати опір з боку Європи. За даними джерел, пропозиція зазнала різкої критики під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

– Особливо різкі заперечення пролунали з боку Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини, – йдеться у повідомленні.

Судячи з усього, припускають у виданні, Європейський Союз розраховує, що державний секретар США Марко Рубіо поверне ситуацію на свою користь.

Джерела в ЄС також підтвердили, що, як повідомляється, незабаром відбудеться брифінг США для послів Європейського Союзу в Києві.

