Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт плану, який, за їхньою оцінкою, може активізувати дипломатію.

Про це у четвер, 20 листопада, повідомили в Офісі президента.

Зеленський отримав від США проєкт “мирного плану”

В ОП зазначили, що президент окреслив принципові основи, які важливі для українського народу. За підсумками сьогоднішньої зустрічі сторони домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

– Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир, – наголосили Офісі президента.

Найближчими днями Володимир Зеленський планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

За даними ЗМІ, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником штабу генералом Ренді Джорджем.

Як відомо, 19 листопада високопосадовці Пентагону прибули до Києва з неоголошеним візитом і мали обговорити мирні зусилля із главою української держави.

Що відомо про “мирний план” США

Напередодні ЗМІ оприлюднили деталі так званого мирного плану, який у Маямі напрацювали представники Росії та США.

Документ, який складається із 28 пунктів, передбачає значні поступки з боку Києва. Зокрема, йдеться про вимогу до України віддати Росії весь Донбас, включно з територіями, які зараз контролює Київ, а також скоротити чисельність Збройних сил удвічі.

Серед інших пунктів – відмова України від ключових категорій озброєння, зменшення військової допомоги США, надання російській мові статусу офіційної державної та закріплення офіційного статусу Російської православної церкви.

За словами дежавного секретаря США Марко Рубіо, план щодо припинення війни в Україні розробляли на основі пропозицій обох сторін.

Джерело : Офіс президента

