У столиці 22 жовтня 2026 року відбудеться ювілейний 10 Український Жіночий Конгрес (УЖК).

Головна тема цьогорічного заходу — Від винятків до нових стандартів.

Про це повідомили на офіційному сайті УЖК.

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За 10 років діяльності платформи роль українських жінок у суспільстві зазнала кардинальних змін. Наразі жінки зі зброєю в руках захищають країну в лавах ЗСУ, опановують раніше “чоловічі” професії, керують бізнесами, очолюють громади та ухвалюють стратегічні рішення.

Ключова мета ювілейного конгресу — перетворити ці суспільні трансформації на сталі правила та норми.

— Десять років ми шукали жінок, чиї історії здавалися винятковими. Запрошували їх, розповідали про них, робили їх видимими. І бачили, як таких винятків стає дедалі більше. Тому на десятому Конгресі ми не хочемо підбивати підсумки. Нам важливіше зрозуміти, що зробити, аби ці зміни стали незворотними, — наголосила співзасновниця і директорка УЖК Світлана Войцеховська.

Співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк підкреслила, що проводити захід під час постійних обстрілів і воєнного стану вкрай необхідно, адже саме на жінках сьогодні тримається чимало процесів у країні.

— Ми всі живемо у великій напрузі. Війна триває, ми втрачаємо людей, переживаємо обстріли, хвилюємося за рідних. І в такі моменти легко сказати: зараз не час говорити про рівність, представництво чи можливості. Але я думаю навпаки.

Саме зараз дуже важливо бачити жінок, які воюють, рятують, працюють, тримають родини, громади, бізнеси. Бачити не тільки те, скільки відповідальності вони взяли на себе, а й те, якою ціною це їм дається, — зазначила Олена Кондратюк.

Своєю чергою співзасновниця УЖК, народна депутатка Марія Іонова звернула увагу на те, що жіноча відповідальність має трансформуватися у реальні важелі впливу. Вона наголосила, що війна дуже чітко показала, скільки відповідальності сьогодні беруть на себе українські жінки.

Іонова додала, що жінки воюють, працюють, створюють робочі місця, тримають родини й громади. Але відповідальність і вплив – не одне й те саме.

Для УЖК важливо говорити про те, чи отримують жінки разом із новою відповідальністю реальні можливості впливати на рішення, які визначатимуть майбутнє країни.

У центрі уваги учасників конгресу будуть такі питання:

участь жінок у секторі безпеки й оборони;

доступ до економічних можливостей та розвиток підприємництва;

неоплачувана доглядова праця та людський капітал;

роль молоді, яка дорослішає в умовах повномасштабного вторгнення;

участь жінок у відбудові та подальшому розвитку України.

У заході візьмуть участь урядовці, військові, представники бізнесу, громадського сектору, міжнародні партнери та експерти.

Для участі в 10 Українському Жіночому Конгресі необхідно пройти попередню реєстрацію, яка триватиме до 16 жовтня.

Фото: Український Жіночий Конгрес

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