Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що виконання Росією вимог наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку керівництва Кремля про реальну готовність до припинення конфлікту.

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– Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома!, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення українських моряків та кораблів у Керченській протоці. Також трибунал зобов’язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 члена їхніх екіпажів.