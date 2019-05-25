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Ми чекаємо наших хлопців удома! Зеленський про рішення Міжнародного трибуналу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів.

Ми чекаємо наших хлопців удома! Зеленський про рішення Міжнародного трибуналу

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що виконання Росією вимог наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку керівництва Кремля про реальну готовність до припинення конфлікту.

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– Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома!, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення українських моряків та кораблів у Керченській протоці. Також трибунал зобов’язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 члена їхніх екіпажів.

Фото: Адміністрація Президента

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