Укрзалізниця буде здавати частину свого майна в оренду через систему ProZorro.

Кожен бажаючий може взяти в оренду майно державної компанії Укрзалізниця через систему ProZorro.

– Відтепер кожен бажаючий може зайти на ProZorro та обрати з переліку необхідне йому майно. Там багато цікавого: від місць під антени і банкомати, до приміщень на вокзалах. Такі пропозиції – по всій Україні, – заявив голова правління компанії Євген Кравцов.

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Він додав, що компанія планує залучити за рахунок оренди сотні мільйонів гривень.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця запустила безпересадочний купейний вагон з Києва у складі поїзда білоруських залізниць №451/452 Мінськ-Варна на час літніх відпусток.