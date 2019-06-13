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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця запустила вагон прямого сполучення з Болгарією – ціна квитків

Укрзалізниця запустила безпересадочний купейний вагон з Києва у складі поїзда білоруських залізниць №451/452 Мінськ-Варна на час літніх відпусток.

Укрзалізниця запустила вагон прямого сполучення з Болгарією – ціна квитків

Укрзалізниця запустила купейний вагон з Києва до Варни на час відпусток.

– Час у дорозі становитиме 38 годин, що приблизно дорівнює поїздці автобусом, але подорожувати поїздом значно зручніше і комфортніше. Вартість проїзду становить близько €‎100, – повідомляють в Укрзалізниці.

З Києва поїзд відправлятиметься:

  • 15, 22, 27 червня;
  • 4, 9, 16, 21, 28 липня;
  •  2, 9, 14, 21, 26 серпня;
  • 2 і 7 вересня.

У зворотному напрямку – 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 і 9 вересня.

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Відправлення з Києва призначено на 20.12, прибуття в Варну – о 10.20 через добу. У зворотному напрямку з Варни поїзд відправлятиметься о 19.05 і прибуватиме до Києва о 07.33 через добу.

Вагон також буде зупинятися в Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові, Івано-Франківську та Чернівцях.

– Маршрут Київ-Варна – популярний і затребуваний, користується стабільним попитом. Всі квитки викуповують заздалегідь.

Спостерігаємо зростання попиту саме на міжнародні пасажирські перевезення і розвиваємо їх більш активно, – сказав директор департаменту Олександр Красноштан.

Нагадаємо, Укрзалізниця збільшила до 30 кількість літніх поїздів до Одеси – зі Львова та Чернівців.

Джерело: УЗ

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