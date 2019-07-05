5 липня близько 13.00 у Києві на Бессарабській площі сталася стрілянина. На щастя, ніхто не постраждав.

Серед білого дня у Києві відбулася стрілянина. Відповідне повідомлення надійшло до Шевченківського управління поліції, на місце події були направлені слідчо-оперативна група управління поліції та співробітники карного розшуку.

З’ясувалося, що конфлікт зі стріляниною стався у супермаркеті на Бессарабській площі. Туди зайшов чоловік, який, побачивши чергу, почав конфліктувати з покупцями. Після цього він вийшов на вулицю та зробив кілька пострілів вгору зі стартового пістолета та втік. На щастя, ніхто не постраждав.

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Зараз слідчі опитують свідків та очевидців цього конфлікту, а оперативники вилучають записи з камер відеоспостереження. Інцидент зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

До речі, на Київщині у Баришівському районі підліток прострелив ногу двоюрідному брату.