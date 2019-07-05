На Київщині у Баришівському районі підліток прострелив ногу двоюрідному брату.

У селі Поділля Баришівського району 14-річний підліток пневматичною гвинтівкою прострелив двоюрідному брату ногу.

Хлопець скористався відсутністю свого дядька та вирішив розважитися. Він стріляв по стовпчику, який стояв на вулиці поблизу будинку, але промахнувся.

Підліток випадково влучив у ногу свого брата, який мешкає по сусідству, а в цей час просто прогулювався.

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Постраждалу дитину госпіталізували до лікарні з кульовим пораненням нижньої лівої гомілки.

Його рідні від претензій відмовилися. Служба ювенальної превенції звернула увагу на те, що дядько підлітка повинен більш відповідально ставитись до зброї та заховати рушницю подалі від дітей.

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