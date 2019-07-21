У Центральній виборчій комісії пояснили низьку явку на парламентських виборах у 2019 році.
Заступник голови ЦВК України Олег Конопольський зазначив, що явка на виборах до Верховної Ради нижче, ніж на голосуванні за президента України.
– Я не можу вам пояснити, чому така явка і чи буде вона збільшуватися. Ми сподіваємося, тенденція така, що завжди під вечір люди йдуть на виборчі дільниці, – заявив Конопольський.
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Ще одним фактором він назвав те, що голосування проходить у літній період.
Нагадаємо, явка на парламентські вибори станом на 16.00 склала 34,74%.
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