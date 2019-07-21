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ЦВК назвала причину низької явки на парламентських виборах 2019

У Центральній виборчій комісії пояснили низьку явку на парламентських виборах у 2019 році.

ЦВК назвала причину низької явки на парламентських виборах 2019

Заступник голови ЦВК України Олег Конопольський зазначив, що явка на виборах до Верховної Ради нижче, ніж на голосуванні за президента України.

– Я не можу вам пояснити, чому така явка і чи буде вона збільшуватися. Ми сподіваємося, тенденція така, що завжди під вечір люди йдуть на виборчі дільниці, – заявив Конопольський.

Читайте: Явка на вибори 2019 до Верховної Ради України 

Ще одним фактором він назвав те, що голосування проходить у літній період.

Нагадаємо, явка на парламентські вибори станом на 16.00 склала 34,74%.

Джерело: УНН

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