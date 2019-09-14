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Пристайко назвав умову для проведення місцевих виборів на Донбасі

Проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі можливе лише за українськими законами.

Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив, що Україна ніколи не погодиться на проведення місцевих виборів на Донбасі на умовах бойовиків.

– Місцеві вибори проводяться на основі законодавства України. Ні попередній, ні теперішній уряд не погоджується на вибори на умовах бойовиків, – заявив дипломат на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

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Він також пояснив зміст так званої формули Штайнмаєра.

– В реальності її ніхто не читав, але у всіх є різне бачення. Ми погодились, що закон про спеціальний статус буде імплементувати за попередніми угодами – коли фахівці ОБСЄ скажуть, що вибори були правильні. Ми маємо провести вибори. Якщо ми віримо, що Україна сильна і неподільна – маємо провести вибори на всій території України, – підсумував Пристайко.

 

Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить щорічна конференція YES 2019. Більше 400 політиків, бізнесменів та громадських діячів з’їхались до Мистецього Арсеналу.

Тема цього форуму – Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.

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