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Факти / Україна / Політика

Процитував Трампа і розповів про плани Кабміну: Гончарук відкрив другий день YES 2019

Олексій Гончарук завітав на YES 2019. Про що говорив та який план дії озвучив для Кабміну – у матеріалі Фактів ICTV.

Гончарук Олексій

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відкрив другий і останній день конференції YES 2019. Він анонсував, що найближчим часом Кабмін представить план дії на наступні п’ять років, а поки окреслив основні напрямки:

  • Так,  ми хочемо зрости на 40%. Так, я в це вірю.
  • Нам потрібно провести непопурялні зніни – відкрити ринок землі. В наступному році нарешті земля буде вільною.
  • Хочемо змінити пострадянські правила трудових відносин. У нас простіше розлучитись, ніж звільнити людину з роботи. Треба це змінювати.
  • Потрібно навести лад з монополіями – вони спричиняють корупцію і відлякують інвесторів.
  • Треба працювати над  захистом довклля. Ми отримуємо збитки у вигляді хвороб та смертей.
  • Потрібно вирішувати проблему демографії – подолати нисхідний тренд.

Завершуючи свою промову, прем’єр згадав, як чотири роки тому на YES виступав Дональд Трамп, якого ще ніхто не знав і ніхто не вірив в нього. Він процитував президента США, дещо змінивши відому тезу Трампа:

– Давайте зробимо Україну величною та щасливою. Давайте зробимо це разом,- підсумував Гончарук.

Більше дивіться у відео:

Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить щорічна конференція YES 2019. Більше 400 політиків, бізнесменів та громадських діячів з’їхались до Мистецього Арсеналу.

Тема цього форуму – Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.

До речі, перший день Ялтинської європейської стратегії відкрив український режисер Олег Сенцов.

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