Олексій Гончарук завітав на YES 2019. Про що говорив та який план дії озвучив для Кабміну – у матеріалі Фактів ICTV.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відкрив другий і останній день конференції YES 2019. Він анонсував, що найближчим часом Кабмін представить план дії на наступні п’ять років, а поки окреслив основні напрямки:

Так, ми хочемо зрости на 40%. Так, я в це вірю.

Так, я в це вірю. Нам потрібно провести непопурялні зніни – відкрити ринок землі. В наступному році нарешті земля буде вільною.

В наступному році нарешті земля буде вільною. Хочемо змінити пострадянські правила трудових відносин . У нас простіше розлучитись, ніж звільнити людину з роботи. Треба це змінювати.

. У нас простіше розлучитись, ніж звільнити людину з роботи. Треба це змінювати. Потрібно навести лад з монополіями – вони спричиняють корупцію і відлякують інвесторів.

– вони спричиняють корупцію і відлякують інвесторів. Треба працювати над захистом довклля . Ми отримуємо збитки у вигляді хвороб та смертей.

. Ми отримуємо збитки у вигляді хвороб та смертей. Потрібно вирішувати проблему демографії – подолати нисхідний тренд.

Завершуючи свою промову, прем’єр згадав, як чотири роки тому на YES виступав Дональд Трамп, якого ще ніхто не знав і ніхто не вірив в нього. Він процитував президента США, дещо змінивши відому тезу Трампа:

– Давайте зробимо Україну величною та щасливою. Давайте зробимо це разом,- підсумував Гончарук.

Більше дивіться у відео:

Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить щорічна конференція YES 2019. Більше 400 політиків, бізнесменів та громадських діячів з’їхались до Мистецього Арсеналу.

Тема цього форуму – Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.

До речі, перший день Ялтинської європейської стратегії відкрив український режисер Олег Сенцов.