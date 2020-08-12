PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

У Білорусі авто силовиків протаранило легковик, постраждала 5-річна дівчинка

У білоруському Гродно броньований автомобіль силовиків протаранив легковик, внаслідок чого постраждала 5-річна дитина.

Після госпіталізації лікарі повідомили, що дівчинці необхідна операція.

– Вулиця виявилася перекритою, бачу розбите авто і жінку в крові з дитиною на руках, дівчинка кричала, – розповіли очевидці.

Батька постраждалої дитини, який був за кермом, затримали і звинуватили в ДТП.

Чоловік запевняє, що не сигналив на дорозі.

Читайте: Трощили машини та розстрілювали людей: як пройшла третя ніч протестів у Білорусі

Третя ніч протестів

Протестувальники уже третю ніч поспіль вступають у зіткнення з ОМОНом у містах в усій Білорусі.

Після того, як головний суперник нинішнього президента Світлана Тихановська втекла з країни, щоб захистити своїх дітей, сили безпеки гумовими кулями і світлошумовими гранатами намагалися розігнати тисячі протестуючих у столиці Мінську.

Джерело: Наша Ніва

Фото: Наша Ніва

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка