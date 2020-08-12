У Білорусі авто силовиків протаранило легковик, постраждала 5-річна дівчинка

У білоруському Гродно броньований автомобіль силовиків протаранив легковик, внаслідок чого постраждала 5-річна дитина.
Після госпіталізації лікарі повідомили, що дівчинці необхідна операція.
– Вулиця виявилася перекритою, бачу розбите авто і жінку в крові з дитиною на руках, дівчинка кричала, – розповіли очевидці.
Батька постраждалої дитини, який був за кермом, затримали і звинуватили в ДТП.
Чоловік запевняє, що не сигналив на дорозі.
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Третя ніч протестів
Протестувальники уже третю ніч поспіль вступають у зіткнення з ОМОНом у містах в усій Білорусі.
Після того, як головний суперник нинішнього президента Світлана Тихановська втекла з країни, щоб захистити своїх дітей, сили безпеки гумовими кулями і світлошумовими гранатами намагалися розігнати тисячі протестуючих у столиці Мінську.
Джерело: Наша Ніва
Фото: Наша Ніва