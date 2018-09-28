В центре Одессы, на Софиевской угол Торговой неизвестные напали на инкассаторов Ощадбанка.
Обновлено 23.12: Начальник ГУНП Дмитрий Головин рассказал, что пострадали инкассаторы частной фирмы, которая сотрудничает с пунктами обмена валют.
Об этом сообщает Думская.
Всего злоумышленники похитили более 3 миллионов 400 тысяч гривен.
Два инкассатора получили ранения, один в ступню, второй в бедро, их госпитализировали.
В городском отделе здравоохранения рассказали, что состояние одного крайне тяжелое, он в операционной. У второго – средней тяжести.
По факту происшествия открыто уголовное производство по части 4 ст. 187 УК Украины.
Нападавшие скрылись на автомобиле Lexus бежевого цвета.
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В городе объявлен план Сирена.
Полиция временно останавливала движение трамваев №3 и 12.
Напомним, 21 сентября в Одессе двое мужчин напали на инкассаторов платежных терминалов.
Фото: Думская.