В центре Одессы, на Софиевской угол Торговой неизвестные напали на инкассаторов Ощадбанка.

Обновлено 23.12: Начальник ГУНП Дмитрий Головин рассказал, что пострадали инкассаторы частной фирмы, которая сотрудничает с пунктами обмена валют.

Об этом сообщает Думская.

Всего злоумышленники похитили более 3 миллионов 400 тысяч гривен.

Два инкассатора получили ранения, один в ступню, второй в бедро, их госпитализировали.

В городском отделе здравоохранения рассказали, что состояние одного крайне тяжелое, он в операционной. У второго – средней тяжести.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 4 ст. 187 УК Украины.





В Одессе напали на инкассаторов – есть раненые / 3 фотографии

Нападавшие скрылись на автомобиле Lexus бежевого цвета.

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В городе объявлен план Сирена.

Полиция временно останавливала движение трамваев №3 и 12.

Напомним, 21 сентября в Одессе двое мужчин напали на инкассаторов платежных терминалов.

Фото: Думская.