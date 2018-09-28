У центрі Одеси, на Софіївській на розі Торгової невідомі напали на інкасаторів Ощадбанку.

Оновлено 23.12: Начальник ГУП Дмитро Головін розповів, що постраждали інкасатори приватної фірми, яка співпрацює з пунктами обміну валют.

Про це повідомляє Думская.

Загалом зловмисники викрали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень.

Два інкасатори отримали поранення, один в ступню, другий в стегно, їх госпіталізували.

В міському відділі охорони здоров’я розповіли, що стан одного вкрай важкий, він в операційній. У другого – середньої тяжкості.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 ст. 187 КК України.





В Одесі напали на інкасаторів – є поранені / 3 фотографии

Нападники втекли на автомобілі Lexus бежевого кольору.

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У місті оголошено план Сирена.

Поліція тимчасово зупиняла рух трамваїв № 3 і 12.

Нагадаємо, 21 вересня в Одесі двоє чоловіків напали на інкасаторів платіжних терміналів.

Фото: Думская.