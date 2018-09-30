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Землетрясение и цунами в Индонезии: число жертв выросло до 832 человек

Количество жертв от землетрясения в Индонезии достигло 832 человек.

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Число погибших от землетрясения и цунами в городе Палу (Индонезия) достигло 832 человек, сообщает The Guardian.

Вице-президент страны Юсуф Каллу заявил, что число жертв может возрасти до нескольких тысяч.

Магнитуда землетрясения – 7,5 баллов. По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как уничтожающее.

Читайте: Вблизи курорта Турции произошло землетрясение

К слову, землетрясение магнитудой 8,1 произошло возле берегов Фиджи.

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