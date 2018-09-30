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Землетрус і цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до 832 осіб

Кількість жертв від землетрусу в Індонезії досягла 832 осіб.

Землетрус

Число загиблих від землетрусу і цунамі у місті Палу (Індонезія) досягло 832 осіб, повідомляє The Guardian.

Віце-президент країни Юсуф Каллу заявив, що число жертв може зрости до кількох тисяч.

Магнітуда землетрусу – 7,5 балів. За інтенсивністю струсів в епіцентрі воно оцінюється як руйнівне.

Читайте: Поблизу курорту Туреччини стався землетрус

До слова, землетрус магнітудою 8,1 стався біля берегів Фіджі.

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