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Dacia на крыше, Fiat Doblo – в дереве: смертельное ДТП в Киеве

В Киеве автомобиль Dacia вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате один человек в больнице, водитель скончался в реанимации.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На улице Богатырской столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся на крышу а второй улетел с дороги в дерево.

– Предварительно, на встречную полосу вылетел водитель автомобиля Dacia, которого по его словам подрезали. Dacia ударила белый автомобиль, отправив его в лесопосадку и опрокинулась, – говорится в сообщении.

К счастью, свидетелям удалось достать пострадавших людей из автомобилей еще до прибытия спасателей. Пожарные обеспечили безопасность на месте аварии.

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К слову, возле станции метро Черниговская на довольно высокой скорости трамвай въехал в Chevrolet.

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