У Києві автомобіль Dacia вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою машиною. У результаті одна людина у лікарні, водій помер у реанімації.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На вулиці Богатирській зіткнулися два автомобіля, після чого один з них перекинувся на дах а другий полетів з дороги у дерево.

– Попередньо, на зустрічну смугу вилетів водій автомобіля Dacia, якого за його словами підрізали. Dacia вдарила білий автомобіль, відправивши його у лісопосадку і перекинулася, – йдеться у повідомленні.

На щастя, свідкам вдалося дістати постраждалих людей з автомобілів ще до прибуття рятувальників. Пожежні забезпечили безпеку на місці аварії.

Читайте: Бив камінням: у Дніпрі чоловік розбив 40 автівок

До речі, поблизу станції метро Чернігівська на доволі високій швидкості трамвай в’їхав у Chevrolet.