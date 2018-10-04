У Києві автомобіль Dacia вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою машиною. У результаті одна людина у лікарні, водій помер у реанімації.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На вулиці Богатирській зіткнулися два автомобіля, після чого один з них перекинувся на дах а другий полетів з дороги у дерево.
– Попередньо, на зустрічну смугу вилетів водій автомобіля Dacia, якого за його словами підрізали. Dacia вдарила білий автомобіль, відправивши його у лісопосадку і перекинулася, – йдеться у повідомленні.
На щастя, свідкам вдалося дістати постраждалих людей з автомобілів ще до прибуття рятувальників. Пожежні забезпечили безпеку на місці аварії.
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До речі, поблизу станції метро Чернігівська на доволі високій швидкості трамвай в’їхав у Chevrolet.