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5 сховищ без зенітних ракет – що горить і вибухає в Ічні

На території складів 6-го арсеналу Міноборони біля смт Дружба Ічнянського району Чернігівської області, де у вівторок виникла пожежа, зберігається переважно стрілецька зброя.

9 жовтня сталися вибухи в Ічні на складах боєприпасів Міноборони. За словами заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Родіона Тимошенка, таких ракет як Бук та інших великих ракетних комплексів там немає, пише Інтерфакс-Україна.

– Там в основному знаходиться стрілецька зброя, – сказав Тимошенко на брифінгу в Міноборони у вівторок.

Замначальника Генштабу додав, що орієнтовно близько 20% того, що знаходиться на складах – це елементи боєприпасів.

– Станом на 9.30 пожежею охоплено 5 сховищ. У результаті проведених заходів інтенсивність вибухів значно зменшилася, – розповів він.

Читайте: Перше відео вибухів складів боєприпасів біля Ічні

Також Тимошенко повідомив, що інформація про зберігання на складах кількості боєприпасів є непублічною, але уточнив, що вона відрізняється в 1,5-2 рази в меншу сторону від озвученої раніше і спростованої інформації про 88 тисяч тонн.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.

Фото: УНІАН

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