Пожар на складе боеприпасов возле города Ичня в Черниговской области был обнаружен в 3.25 в хранилище реактивных снарядов Град 122 мм.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, взрывы в Ичне “похожи на сценарий Калиновки”.

– Стартовый двигатель ракеты – пожар – взрыв – разлет снарядов, – отписывает Бутусов схему ЧП.

По его данным, сейчас известно, что взорваны хранилища 120-мм минометных мин – весьма ценных “расходных” боеприпасов, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов Град. Другие виды боеприпасов не пострадали.

– Пожар тушат, делается с первых минут все возможное, эвакуировано на утро около 10 тысяч человек, плюс многие выехали сами, после Калиновки и Балаклеи долго объяснять не нужно, – отметил журналист.

Он также сообщил, что 6-й арсенал считался одним из относительно защищенных складов благодаря наличию контрольно-следовой полосы.

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– Проблемы были, как и во всей армии – неадекватное планирование, неумение работать с людьми и расставлять кадры, нехватка рабочих рук и недостаток финансирования. У меня одна версия причины происшедшего – диверсия, – добавил Бутусов.

Как сообщалось, 9 августа 2018 года произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6 у города Ичня Черниговской области. Это привело уже к 6-му крупному пожару на военных складах в Украине с 2014 года.