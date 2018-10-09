Пожежу на складі боєприпасів біля міста Ічня на Чернігівщині було виявлено у сховищі реактивних снарядів Град 122 мм.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, вибухи в Ічні “схожі на сценарій Калинівки”.

– Стартовий двигун ракети – пожежа – вибух – розліт снарядів, – відписує Бутусов схему НП.

За його даними, зараз відомо, що підірвані сховища 120-мм мінометних мін – дуже цінних “витратних” боєприпасів, 122-мм гаубичних снарядів, 125-мм танкових снарядів і 122-мм реактивних снарядів Град. Інші види боєприпасів не постраждали.

– Пожежу гасять, робиться з перших хвилин усе можливе, евакуйовано на ранок близько 10 тисяч осіб, плюс багато хто виїхали самі, після Калинівки та Балаклеї довго пояснювати не потрібно, – зазначив журналіст.

Він також повідомив, що 6-й арсенал вважався одним з відносно захищених складів завдяки наявності контрольно-слідової смуги.

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– Проблеми були, як і у всій армії – неадекватне планування, невміння працювати з людьми і розставляти кадри, брак робочих рук і недолік фінансування. У мене одна версія причини того, що сталося – диверсія, – додав Бутусов.

Як повідомлялося, 9 серпня 2018 року стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня на Чернігівщині. Це призвело вже до 6-ї великої пожежі на військових складах в Україні з 2014 року.