PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Вибухи в Ічні - названо втрати української армії/

Вибухи в Ічні – названо втрати української армії

Пожежу на складі боєприпасів біля міста Ічня на Чернігівщині було виявлено у сховищі реактивних снарядів Град 122 мм.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, вибухи в Ічні “схожі на сценарій Калинівки”.

– Стартовий двигун ракети – пожежа – вибух – розліт снарядів, – відписує Бутусов схему НП.

За його даними, зараз відомо, що підірвані сховища 120-мм мінометних мін – дуже цінних “витратних” боєприпасів, 122-мм гаубичних снарядів, 125-мм танкових снарядів і 122-мм реактивних снарядів Град. Інші види боєприпасів не постраждали.

– Пожежу гасять, робиться з перших хвилин усе можливе, евакуйовано на ранок близько 10 тисяч осіб, плюс багато хто виїхали самі, після Калинівки та Балаклеї довго пояснювати не потрібно, – зазначив журналіст.

Він також повідомив, що 6-й арсенал вважався одним з відносно захищених складів завдяки наявності контрольно-слідової смуги.

Читайте: Не злодійство, а напад – Бутусов про вибухи на складах біля Ічні

– Проблеми були, як і у всій армії – неадекватне планування, невміння працювати з людьми і розставляти кадри, брак робочих рук і недолік фінансування. У мене одна версія причини того, що сталося – диверсія, – додав Бутусов.

Як повідомлялося, 9 серпня 2018 року стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня на Чернігівщині. Це призвело вже до 6-ї великої пожежі на військових складах в Україні з 2014 року.

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні

  • Диверсія 36%, 75 votes
    75 votes 36%
    36%
  • Крадіжка 32%, 67 votes
    67 votes 32%
    32%
  • Недбалість 25%, 52 votes
    52 votes 25%
    25%
  • Підпал 8%, 17 votes
    17 votes 8%
    8%
Всього голосів: 211
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Про диверсантів в Ічні слухати смішно. Який склад боєприпасів вибухне наступним
Аби не допустити мародерства: населені пункти біля Ічні патрулюють поліцейські
Вибухи в Ічні. Чому Україна сидить на пороховій бочці
4 катастрофи – 400 млн. грн. збитків! Усе про масштабні вибухи боєприпасів
Вибухи в Ічні: транспорт з РФ і Білорусі ретельно оглядають
Взрывы в Ичне – не случайность. Почему в Украине горят склады с боеприпасами
Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні – КАРТА
5 сховищ без зенітних ракет – що горить і вибухає в Ічні
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка