Первые минуты после взрыва в Керчи появились на видео очевидцев.
Видео после взрыва в Керчи публикует НТВ.
– Взрыв был в столовой. Пострадало много людей. Молодняк тот, что был в столовой…, – говорит автор видео.
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Напомним, утром в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. 13 человек погибли, около 50 пострадали. Большинство погибших и пострадавших – подростки.
Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.
По данным СМИ, тело вероятного убийцы нашли на втором этаже колледжа.
Напомним, из-за взрыва в Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.
Фото: Mash.
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