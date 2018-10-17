Первые минуты после взрыва в Керчи появились на видео очевидцев.

Видео после взрыва в Керчи публикует НТВ.

– Взрыв был в столовой. Пострадало много людей. Молодняк тот, что был в столовой…, – говорит автор видео.



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Напомним, утром в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. 13 человек погибли, около 50 пострадали. Большинство погибших и пострадавших – подростки.

Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.

По данным СМИ, тело вероятного убийцы нашли на втором этаже колледжа.

Напомним, из-за взрыва в Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Фото: Mash.