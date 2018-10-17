Перші хвилини після вибуху в Керчі з’явилися на відео очевидців.

Відео після вибуху у Керчі публікує НТВ.

– Вибух був в їдальні. Постраждало багато людей. Молодняк той, що був у їдальні…, – каже автор відео.



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Нагадаємо, вранці у Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. 13 людей загинули, близько 50 постраждали. Більшість загиблих і постраждалих – підлітки.

Очевидці кажуть, прогриміло кілька вибухів з інтервалом в кілька хвилин. Крім того, в коледжі було чутно стрілянину.

За даними ЗМІ, тіло ймовірного вбивці знайшли на другому поверсі коледжу.

Через вибух у Керчі закрили всі навчальні заклади та дитсадки. У Криму оголошено триденну жалобу.

Фото: Mash.