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Теракт в Керчи: количество погибших возросло до 20

Число жертв теракта в политехническом колледже Керчи возросло до 20 человек. Еще 10 человек находятся в реанимации, из них пятеро – в коматозном состоянии.

теракт в керчи

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заместителя главы городской администрации Дилявера Мельгазиева.

15 жертв нападения в Керчи скончались на месте, еще пять человек умерли в больнице.

Известно, что погибли 15 студентов, из которых шестеро несовершеннолетних, и пять сотрудников колледжа.

Правоохранителям удалось опознать восемь из десяти пострадавших, которые находятся в тяжелом бессознательном состоянии и не могут ничего о себе сообщить.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы пострадало 68 человек, из них 20 погибли, 6 человек получили амбулаторную помощь, остальные в стационарах. 10 человек находятся в реанимации, из них пятеро – в коматозном состоянии, они все перенесли операции. У них травматический и геморрагический шок, повреждены крупные сосуды, большая кровопотеря. В основном у пострадавших рваные раны ног в результате взрыва.

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Пятерых человек готовят к эвакуации в больницы Москвы.

Напомним, 17 октября в Керчи 22-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков совершил нападение на свое учебное заведение.

По словам очевидцев, 22-летний Росляков открывал двери кабинетов и стрелял по всем кого видел.

Также он принес в школу взрывное устройство, которое сработало около 12.00. После атаки Росляков застрелился. Его тело нашли в библиотеке на втором этаже.

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