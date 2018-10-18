Кількість жертв теракту в політехнічному коледжі Керчі зросла до 20 осіб. Ще 10 осіб перебувають у реанімації, з них 5 – у коматозному стані.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заступника голови міської адміністрації Ділявера Мельгазієва.

15 жертв нападу в Керчі померли на місці, ще п’ятеро – померли в лікарні.

Відомо, що загинули 15 студентів, з яких шестеро неповнолітніх, і п’ять співробітників коледжу.

Правоохоронцям вдалося впізнати вісім з десяти потерпілих, які знаходяться в тяжкому стані і не можуть нічого про себе повідомити.

За останніми даними, в результаті вибуху і стрілянини постраждало 68 осіб, з них 20 загинули 6 осіб отримали амбулаторну допомогу, решта в стаціонарах. 10 осіб перебувають у реанімації, з них п’ятеро – у коматозному стані, вони всі перенесли операції. У них травматичний і геморагічний шок, пошкоджені великі судини, велика крововтрата. В основному у постраждалих рвані рани ніг в результаті вибуху.

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П’ятьох людей готують до евакуації в лікарні Москви.

Нагадаємо, 17 жовтня у Керчі 22-річний студент політехнічного коледжу Владислав Росляков скоїв напад на свій навчальний заклад.

За словами очевидців, 22-річний Ростляков відкривав двері кабінетів і стріляв по всіх кого бачив.

Також він приніс до школи вибуховий пристрій, який спрацював близько 12.00. Після атаки Росляков застрелився. Його тіло знайшли в бібліотеці на другому поверсі.